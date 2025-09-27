La voz de Siniestro Total, de Miguel Costas, suena en el Cantón de Ferrol

Miguel Costas será protagonista del evento | Cedida

La Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol e Comarcas organiza un auténtico "revival" de la música más popular en las décadas de 1980 y 1990 para este mismo sábado 27, en el Cantón de Molíns.

El encuentro se estrenará a partir de las 21.30 horas con los temas más emblemáticos de la movida madrileña, antes de dar paso al plato fuerte: el exintegrante de Siniestro Total, el compositor, cantante y guitarrista Miguel Costas, saldrá a escena a las 23.00.

A continuación, a las 00.30 horas, será el momento te cambiar de década hacia "Back to the 90's", que despedirá la cita. El evento cuenta con la colaboración del Concello de Ferrol y la producción de Jarabe.