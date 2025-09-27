La corporación ferrolana firma un pleno prácticamente sin acuerdos

Bancada de los grupos de la oposición durante la sesión plenaria del pasado jueves| Daniel Alexandre

El apartado de mociones del pleno ordinario del mes de septiembre del Concello de Ferrol se cerró prácticamente sin acuerdos entre los grupos políticos. Si bien muchas de las mociones se votaron por puntos –con algunos gozando de la unanimidad de la cámara–, únicamente una de las propuestas, la presentada por Ferrol en Común para la reapertura del camino do Sarxento, fue apoyada por todas las formaciones.

Así, el segmento comenzó con una iniciativa conjunta de las tres agrupaciones de la oposición relativa a la integración lingüística del alumnado migrante de la ciudad. Por parte del BNG, FeC y el PSOE se destacaron las dificultades de este colectivo a la hora de integrarse, dado que estos estudiantes deben aprender a comunicarse tanto en castellano como en gallego. En este sentido, lamentaron la falta de medidas concretas por parte de la Xunta, con profesorado itinerante y sin continuidad formativa en épocas como el verano. Por parte del grupo de gobierno, por otro lado, se defendieron las políticas autonómicas a este respecto, detallando los diferentes planes en marcha para apoyar a estos menores y sus familias, por lo que se rechazó la moción con sus votos en contra.

De igual modo finalizó el debate sobre la propuesta para instar al ejecutivo gallego a adoptar mayores medidas para evitar los incendios forestales como los que asolaron la comunidad el pasado verano. La oposición, de este modo, denunció el recorte de personal y los despidos en épocas de bajo riesgo, a lo que desde el grupo de gobierno se respondió enumerando los medios desplazados a esos fuegos y las dotaciones económicas autonómicas a través de su plan contra estas catástrofes, de modo que la moción fue también rechazada.

En el caso de la iniciativa socialista sobre la renovación de la cátedra de arqueología, la discrepancia entre el Concello y la oposición vino por el hecho de que, para los populares, la aportación de la Xunta para la consolidación del castro de Esmelle, de 25.000 euros, suponía doblar los fondos que hasta el momento contaba esta actividad. Asimismo, la concejala Maica García incidió en que la renovación de la mencionada cátedra ya estaba fijada, con un convenio idéntico al anterior, por lo que, nuevamente, la propuesta fue rechazada.

A nivel de infraestructuras, la reparación de los campos anexos de A Malata –cuya titularidad es municipal pero su mantenimiento depende de un convenio ya caducado sobre su uso por parte del Racing– se votó por puntos, al no alcanzarse un acuerdo firme sobre el alcance de la actuación, que se integrará en la Cidade do Deporte –el Concello insistió en que se están buscando los fondos y la forma jurídica para ello–; mientras que el mencionado camino do Sarxento, pese a generar algún desencuentro, sí gozó del acuerdo unánime, aclarándose que el último retraso se debió a un nuevo desacuerdo con el dueño de la finca afectada.

Por último, la corporación mostró su apoyo al pueblo palestino y su rechazo al genocidio que está realizando Israel, pero también se votó por puntos por el desacuerdo sobre los rehenes de este último país.