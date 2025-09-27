Exhumados del cementerio de Catabois los restos de un miembro del acorazado “España” fusilado en O Val

Un instante de la exhumaciónI AMHD

El cementerio ferrolano de Catabois albergó recientemente la exhumación de los restos de Guillermo Díaz Vales, auxiliar naval del acorazado “España” que fue fusilado en el camposanto de O Val, en Narón, la noche del 26 de diciembre de 1936 –junto a otros 31 miembros de la tripulación–.

En el acto estuvieron presentes sus familiares –nieta, nieto político y bisnieto–; el forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), Fernando Serrulla; profesionales del Histagra de la USC; representantes de la Asociación Memoria Histórica Democrática (AMHD) y la fiscala provincial de Memoria Democrática e Dereitos Humanos, María Encarnación Mayán.

Tal y como explicó a este Diario el presidente de la AMHD, Manuel A. Fernández Pita, la familia de Díaz Vales rescató “con nocturnidad, con la clandestinidad que aquello requería” en los años 40 sus restos de la fosa común naronesa, soterrándolos en Doniños y trasladándolos posteriormente al cementerio de Catabois, de donde fueron ahora exhumados. “Ellos no estaban seguros de que hubiesen retirado los restos de Guillermo y así lo hicieron saber. Aprovechando las prospecciones que hicieron en O Val, se dirigieron a Histagra”, explica Fernández Pita, que incide en que los restos serán ahora sometidos a una prueba de ADN y a los estudios correspondientes para determinar la autenticidad de la persona buscada.

Consellos da Memoria

En otro orden de cosas, el Concello de Cedeira aprobó por mayoría –con los votos favorables de PSOE y BNG y la abstención del PP– el reglamento del Consello Municipal da Memoria Democrática, un trámite que también salió adelante en el pleno ferrolano, en este caso, con la unanimidad de todos los grupos.

Desde la AMHD remarcan que a los de Neda y Pontedeume “fáltalles o trámite de constitución e nomeamento das persoas que o van compoñer”, una circunstancia que en el municipio eumés se producirá el próximo día 30, mientras que en Narón “xa vén funcionando con normalidade”.

En este sentido, la entidad traslada a todos estos concellos “os nosos desexos de culminación dos trámites pendentes e moitos éxitos na súa labor asesora en materia de Memoria Democrática para a Administración Local”.