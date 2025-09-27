El Concello aborda con la AVV de Papoi las labores realizadas en el marco del plan de barrios

Operarios del servicio de Parques e Xardíns trabajando en el lugar de Papoi| Cedida

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, y el concejal de Obras e Servizos, José Tomé, mantuvieron ayer por la mañana, en el marco del plan de barrios, un encuentro en el palacio municipal con el presidente de la Asociación de Vecinos de Papoi, José Leirachá. Este lugar de la parroquia de Marmancón fue el elegido por el gobierno local para iniciar, el pasado lunes día 15, el calendario de intervenciones de esta iniciativa.

La reunión, en la que el representante vecinal trasladó al regidor y al edil las necesidades de la zona, sirvió para conocer de primera mano las actuaciones realizadas por los operarios del servicio de Parques e Xardíns, de la empresa de limpieza viaria y recogida de residuos Urbaser, y de la adjudicataria del mantenimiento eléctrico. De este modo, Rey Varela destacó que las brigadas municipales habían realizado labores de desbroce en las inmediaciones del local social del área y en las zonas de Regueiro da Auga, Lonzas y O Castro, segando una superficie aproximada de 7.000 metros cuadrados.

Por otra parte, los profesionales de Urbaser procedieron al saneamiento de todos los colectores del lugar, así como a la reparación o sustitución de aquellos que presentaban desperfectos –además de acometer a mayores algunos desbroces en caminos de titularidad municipal–. En cuanto al mantenimiento eléctrico, los representantes trasladaron a Leirachá que se acometieron trece intervenciones, tanto de carácter correctivo –es decir, el arreglo de averías o incidencias “que afectan ao seu bo funcionamento”–, o bien del tipo preventivo.

Cabe señalar que, a mayores, el Concello ha destinado una partida de más de 180.000 euros para la reparación del aglomerado de varias pistas, como las de Boucellas y Fontá, el entorno de Rilo o el propio núcleo urbano de Papoi.

Las actuaciones dentro del plan de barrios continuaron el pasado lunes 22 en el lugar de San Felipe, en la parroquia de Brión, y continuarán el 19 en O Pieiro, en Doniños. Asimismo, según el calendario municipal en octubre se intervendrá en A Graña, A Cabana, el Ensanche A y Santa Icía.