El área de Seguridade organiza una nueva edición del programa “Mans que salvan vidas”

Instantánea de la presentación de la iniciativa| Cedida

La edila responsable del departamento de Seguridade, Pamen Pieltain, y el responsable de Formación de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Ferrol, Javier Moreno, presentaron ayer en el Consistorio la cuarta edición de la iniciativa “Mans que salvan vidas”, una propuesta de esta área que busca aportar tanto a estudiantes como a la ciudadanía en general conocimientos básicos de prevención y primeros auxilios.

“Todos somos conscientes de que la vida puede cambiar en cuestión de segundos”, afirmó la concejala, incidiendo en que esta instrucción “puede marcar la diferencia entre perder una vida o salvarla”. En este sentido, Pieltain apuntó que el objetivo del Concello es aportar “una formación mínima para saber cómo reaccionar en una emergencia”, recordando que el programa está enfocado a alumnos de centros escolares del municipio, pero también a profesores y personal de dichas instalaciones. En el caso de los ciudadanos, los cursos se realizarán a través de entidades vecinales, culturales, sociales o deportivas.

Por su parte, Javier Moreno destacó la “gran aceptación” de esta propuesta entre los ferrolanos, relatando que la misma había nacido pensando únicamente en los estudiantes y que, con cada nueva edición, más entidades –incluida una asociación de moteros el pasado 2024– se fueron sumando. Entre otras prácticas, destacó el responsable del programa, se abordan la reanimación cardiopulmonar, el uso de un desfibrilador o el tratamiento de quemaduras y heridas.

Aquellos interesados en participar, tanto centros de enseñanza como otros colectivos, pueden solicitarlo en el teléfono 698 191 426.