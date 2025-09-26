Yolanda Díaz anuncia en Ferrol la tramitación legislativa urgente del registro horario

La ministra de Trabajo, entrando con el alcalde, Rey Varela, en el salón de actos de CCOO I Emilio Cortizas

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este viernes en Ferrol que el próximo martes comienza la tramitación por vía de urgencia de la ley de registro horario. En el acto de inauguración de la reforma del edificio sindical de CCOO y UGT en la ciudad, Díaz ha precisado que esa era la pieza de la propuesta de reducción de la jornada laboral "que non quería Garamendi e a patronal", si bien en esa iniciativa el registro horario "non tiña rango de lei". Sin embargo, tras hablar con los secretarios generales de los sindicatos, ha decidido segregar esta pieza del resto del texto.

No fue esta la única referencia de la ministra a Garamendi y la CEOE. Así, avanzó que la próxima semana volverá a reunirse con la comisión de expertos para abordar un nuevo incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), "a mellor ferramenta para combater a desigualdade", señaló. Además, aseguró que las últimas palabras del presidente de la patronal "rezuman machismo" y aseguró que "non imos permitir que ninguén coma el, que cobra 25 veces o SMI, nos dea leccións sobre a redución da xornada laboral. Garamendi non sabe o que é traballar 40 horas á semana e por iso permítese o luxo de falar como fala".

Díaz basó gran parte de su intervención en un salón de actos repleto en la importancia de las organizaciones sindicales, a las que animó a "combater á ultradereita". "Son firme defensora da mobilización e creo que a vida non só se cambia desde as institucións", añadió, "pois, se así fose, as mulleres nunca teriamos acadado o que hoxe temos. Se estou no Goberno de España é para representar ás traballadoras e traballadores do noso país".

La vicepresidenta segunda del Ejecutivo central afirmó que el sindicalismo "é a clave para ensanchar a democracia", por lo que les pidió "que sigades facendo o que estades a facer" porque "os dereitos non caen do ceo e non se fan só desde os Ministerios de Traballo. Ninguén nos regalou nada, nin as escolas públicas, nin a sanidade pública, nin as pensións". Por eso, resaltó el papel de las organizaciones de clase como "construtores da democracia e tamén da memoria persoal", una memoria que, en su caso, recordó, está muy vinculada al edificio en el que se desarrolló el acto. "Crieime nesta casa, onde a miña nai me traía todas as tardes para recoller a meu pai. Síntome moi orgullosa de ser desta cidade e de ser filla dos traballadores e traballadoras da mellor historia do noso país", dijo.