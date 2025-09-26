La investigación científica se acerca al público general y familiar en la G-Night de Ferrol

Una de las conferencias de la G-Night desarrolladas en el barrio de Canido | D. Alexandre

La Noche Europea de las Personas Investigadoras se celebró ayer en la ciudad, con distintas actividades repartidas por el Campus Industrial de Ferrol y el centro cívico de Canido. Buena parte de ellas se desarrollaron en la sede del Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais –Citeni–, que se ocupó de la organización de esta G-Night, una iniciativa que, precisamente, conmemoró su quinto aniversario en Galicia.

Las siete principales ciudades de la Comunidad celebraron simultáneamente, de la misma manera que en alrededor de 400 países, este evento de divulgación científica promovido por la Comisión Europea. El programa incluyó tres conferencias para el público general en Canido, así como talleres y otras actividades para escolares y familias.

Además, la labor del Citeni llegó a alcanzar a la ciudad de A Coruña, donde un grupo de investigación ofreció una actividad sobre ROV (vehículos submarinos no tripulados) y otras tecnologías.