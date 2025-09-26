Mi cuenta

La cuarta jornada de huelga en el sector de los cuidados exige el desbloqueo de las negociaciones

La CIG critica la "actitude" de Política Social

X. Fandiño
X. Fandiño
26/09/2025 05:00
La protesta llegó al edificio administrativo de la Xunta
La protesta llegó al edificio administrativo de la Xunta

La cuarta jornada de huelga en el sector de los cuidados –residencias de mayores privadas, centros de día y SAF– volvió a reclamar ayer el desbloqueo de las negociaciones de los convenios y a denunciar la “situación insostíbel” que se vive en los centros, asegura la CIG. La protesta llegó al edificio administrativo de la Xunta con críticas a la conselleira de Política Social, Fabiola García. 

El sindicato explicó que "a falla de persoal cualificado está afectando directamente á calidade da atención das persoas residentes e usuarias" y también a la "saúde física e emocional das plantillas". "Coidar non pode ser sinónimo de precaridade", añadió, por lo que exigen "contratos estábeis, melloras salariais e máis recursos para garantir unha atención digna ás persoas maiores dependentes". 

