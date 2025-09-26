La campaña “Comercios que contan historias” dará color a la ciudad el 3 y 4 de octubre

Los presidentes de las asociaciones de hosteleros y comerciantes, con Javier Díaz y Martina Aneiros

Comerciantes y hosteleros vuelven a colaborar en la campaña “Comercios que contan historias”, una iniciativa que entre el viernes 3 y el sábado 4 de octubre repartirá 2.000 euros en vales para gastar en los establecimientos de la ciudad y, además, ofrecerá un amplio abanico de actividades y propuestas para dinamizar el sector.

La cita fue presentada ayer en el Concello en un acto que contó con la presencia del teniente de alcalde, Javier Díaz; la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, y los presidentes del Centro Comercial Aberto Ferrol-A Magdalena y la Asociación de Hostalería de Ferrol e Comarca, Olegario Álvarez y Emilio Álvarez, respectivamente. La iniciativa cuenta con cerca de 28.000 euros de subvención de la administración autonómica y local.

Aunque la celebración propiamente dicha será los días 3 y 4, la campaña comienza el próximo lunes, día 29, con el reparto de las rifas por cada compra que se haga en los establecimientos. El sorteo tendrá lugar el sábado siguiente, a las 20.00 horas, en la plaza de Armas. Será en este espacio en donde se desarrolle parte de la actividad ambos días: Se instalará una ruleta gigante con premios y se organizarán visitas guiadas por el centro, pero también se desarrollará el concurso de hostelería “A mellor tapa da historia”. El sábado 4 habrá además concierto de Nuevo Plan a las 20.30 horas.

Uno de los atractivos serán las rutas del comercio. Son tres: una, la “ilustrada”, por Magdalena, Iglesia, Pardo Bajo y San Amaro; la del Camino, por Gravina, Arce, Real y Lugo; y las de las leyendas –Dolores, Galiano, María, Sol y Coruña– con actividades como el teatro de calle, cuentacuentos y también música, según explicó Olegario Álvarez.