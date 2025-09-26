El Ministerio de Cultura ayudará a financiar la rehabilitación de la casa de Carvalho Calero

Yolanda Díaz, en la recepción institucional en el Concello | Emilio Cortizas

El Ministerio de Cultura contribuirá económicamente para la rehabilitación de la casa natal de Ricardo Carvalho Calero –1910-1990–, una de las personalidades más relevantes de la cultura gallega del siglo XX. Así lo anunció ayer la ministra de Trabajo en el transcurso del acto de reinauguración del edificio sindical, en presencia del alcalde, José Manuel Rey Varela, que una hora antes había presidido la recepción a Díaz, compañera de corporación durante una década, en el salón de recepciones.

“Comprométome, neste caso por delegación vicaria absoluta do ministro de Cultura, o noso benquerido Ernest Urtasun, a axudar na rehabilitación da casa de Carvalho Calero. Tócalles ao alcalde e ao ministro a partir de agora, pero somos xente de palabra e imos cumprir”, aseguró Díaz.

Como se recordará, fue durante el mandato de Vicente Irisarri –del que Díaz formó parte, durante el primer año, 2007-2008– cuando se tomó la decisión de que el inmueble pasase a manos municipales. Entonces, el edificio no había alcanzado el nivel de deterioro y ruina actuales y se adquirió, junto con otras dos propiedades, en el año 2011.

La idea es que Concello y Ministerio firmen un convenio que permita financiar las obras de los edificios para usos culturales. La fecha del encuentro no ha sido fijada, pero la intención es que tenga lugar cuanto antes.

En estos momentos, el proyecto está a expensas de que el Concello reciba el Plan Especial de Protección e Rehabilitación de Ferrol Vello, adjudicado a la empresa Colectivo CCRS, SCP por 75.625 euros, en noviembre pasado. Los pliegos establecen que el documento debe estar entregado en el plazo de un año.

El anterior plan especial para el barrio fue anulado por el Tribunal Supremo en marzo de 2022. El alcalde, tras la adjudicación, explicó en su momento que “dende o minuto un foi para este goberno unha prioridade, xa que non ter o plan especial implica a paralización da recuperación do barrio máis antigo de Ferrol”.

El proyecto para la casa natal del primer catedrático de Lingüística e Literatura Galega de la Universidade de Santiago de Compostela afecta a un total de cinco parcelas, todas ellas de titularidad municipal. Así, además del original, el número 51 de la calle San Francisco, se incluyen los números anteriores de la misma vía –45, 47 y 49– y el 14 de la Praza Vella.