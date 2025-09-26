Davide Salvado con Fransy González, no Festival Outras Músicas Tradicionais en Ferrol
O Real Coro Toxos e Froles impulsa este encontro, que cumpre a súa terceira edición
A terceira edición do Festival Outras Músicas Tradicionais, que impulsa o Real Coro Toxos e Froles, celebrarase este sábado 27 no Auditorio de Ferrol, con entrada totalmente gratuíta. Os interesados en asistir como público deben retirar os convites na billeteira do Jofre ou na páxina web de Ataquilla, aínda que tamén será posible obtela na propia entrada unha hora antes do inicio.
Despois de ter dedicado a primeira convocatoria ao baile tradicional e a segunda ás bandas de gaitas, desta volta aproveitarase a dedicación das Letras Galegas deste ano para render homenaxe aos cantares e á poesía popular.
Seguindo este fío condutor, a organización continúa na mesma liña e propón un cartel que mira alén do territorio galego. Por segundo ano consecutivo concorrerá neste encontro unha agrupación do Rancho da Praça, entidade irmanada co Toxos e Froles, e concretamente será a división infantil, que celebra 100 anos.
Os cantos tradicionais portugueses combinarán cos galegos, a cargo do propio Real Coro da localidade e tamén doutros convidados: Davide Salvado e Fransy González. Segundo lembrou o presidente da entidade, Arturo Lamas, o dúo utilizará soamente voz e pandeiretas, co xeito “máis parecido ao que se fai nas recolleitas”.