Cultura

A primeira Muiñada celébrase polas rúas de Ferrol até rematar no Cantón

Cites organiza o encontro musical este sábado

Redacción
26/09/2025 22:33
Birloque Gaiteiros, unha das protagonistas na Muiñada, na Festa da Gaita Galega de Arzúa | CEDIDA
Birloque Gaiteiros, unha das protagonistas na Muiñada, na Festa da Gaita Galega de Arzúa | CEDIDA

O Centro de Iniciativas Turísticas, Económicas e Sociais –Cites– de Ferrol organiza este sábado 27 a primeira edición da Muiñada, un festival no que participarán tres agrupacións tradicionais: Do Lado Do Sol, de Abegondo, a asociación musical Coitelo de Pau e Birloque Gaiteiros, da Coruña.

Estas formacións comezarán a percorrer as rúas da cidade ás 11.30 horas, cando sairán da praza de Armas cara as rúas Real e Dolores, até chegar a Amboage. Seguidamente, está previsto que ofrezan actuacións no Cantón, de música e baile tradicional, atendendo especialmente á muiñeira.

Co nome da iniciativa referéncianse as xuntanzas que adoitaba realizar a xuventude galega nos muíños, aproveitando dun xeito festivo o tempo de espera para que chegara a quenda de cada un para moer.

Así, este festival está pensado como unha actividade para o disfrute colectivo, polo que as agrupacións, ás que se lle agasallará ao remate cun aperitivo no propio Cantón, pretenden facer partícipe ao público nas súas actuacións.

