Yolanda Díaz defiende la construcción del dique cubierto

La ministra de Trabajo ha visitado este jueves los astilleros de la ría

X. Fandiño
X. Fandiño
25/09/2025 14:24
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su comparecencia en el astillero ferrolano
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su comparecencia en el astillero ferrolano I Emilio Cortizas

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido este jueves en Navantia Ferrol la construcción de un dique cubierto "para que podamos mellorar a nosa capacidade produtiva neste estaleiro". La vicepresidenta segunda del Gobierno ha visitado la factoría de la ciudad y también la de Fene, donde se reunió con sus respectivas direcciones y comités. "Defendo toda a potencialidade do sector naval no noso país", añadió antes de recordar las "cifras inauditas" de empleo en la comarca, a las que ha contribuido, precisó, "o compromiso e a política de investimento público" del Gobierno del que forma parte. 

Díaz quiso agradecer el "magnífico traballo que se fai aquí para todo o mundo" y aseguró que la "mellor carta de presentación da Marca España está aquí, en Navantia; a mellor carta de presentación do modelo de soberanía tecnolóxica está aquí, en Navantia; e a mellor marca de investimento público fíxoa o Goberno de coalición progresista". En esa línea, recalcó que "somos os mellores do mundo facendo o que aquí se está a facer", por lo que señaló la necesidad de "seguir apostando polo proceso de modernización tecnolóxica e por mellores relacións laborais. Falar de redución da dependencia tecnolóxica, enerxética e mesmo financeira con producións propias é o que estamos facendo hoxe aquí. É o mellor modelo que podemos desenvolver", dijo. 

Por último, la ministra ratificó el compromiso del Ejecutivo de "acadar o 20% do PIB en materia industrial para desenvolvernos adecuadamente. A industria é a que xera postos de traballo de calidade e o Goberno ten que seguir a traballar nesa liña porque estamos moi lonxe" de ese porcentaje. "Estamos facendo as cousas ben e imos seguir traballando para termos un modelo produtivo industrial, modernizado e con postos de traballo de calidade", añadió. 

Por su parte, el presidente del comité de empresa, Juan Carlos Díaz, agradeció la visita y se mostró disconforme con que "nunha empresa pública a negociación dun convenio dure máis de tres anos", en referencia al que se va a votar el día 15 de octubre. En cuanto a las reivindicaciones, Díaz animó al Gobierno a "seguir apostando decididamente por este centro de traballo, por Navantia como pulmón desta comarca" y reclamó que, además de la Fábrica Digital de Bloques que está en marcha, se dé la orden para construir un dique cubierto "que nos permita abaratar os custos e reducir os prazos un 25%". "Coa carga de traballo que vén enriba é fundamental para nós, para non quedar fóra do mercado e para a plantilla para poder seguir traballando en condicións dignas e coa calidade que estamos a dar", precisó.

