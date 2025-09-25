Rescatada en buen estado la menor secuestrada por su padre en el barrio de Caranza

El secuestro se produjo en la calle Fonte da Greza el pasado 12 de junio| Emilio Cortizas

La menor secuestrada a punta de pistola el pasado 12 de junio en el barrio de Caranza ha sido rescatada por la Policía Nacional tras un intenso operativo internacional. La pequeña, que fue localizada en buen estado en la casa de su abuela paterna, en Rumanía, ya se encuentra con su madre, mientras que su progenitor permanece bajo custodia.

Como se recordará, el incidente tuvo lugar durante la tarde de la mencionada jornada en el entorno de la calle Fonte da Greza. El padre, acompañado de otro individuo, abordó a la mujer y a la niña, que paseaban con la actual pareja de la primera, y la amenazó con una pistola. Tras meter a la menor en un vehículo a la fuerza, el hombre disparó varias veces al aire antes de darse a la fuga.

Así, el ahora detenido y que ya era buscado por la Policía por múltiples delitos, trató de escapar a Portugal con la pequeña. Dos días después volvió a trasladarse, en este caso a Alemania, donde al parecer mantenía parte de su actividad delictiva y también donde residían algunos familiares suyos.

La investigación iniciada a partir de este incidente, que estuvo liderada por la Comisaría de Ferrol-Narón, permitió, gracias a la cooperación policial y judicial internacional, localizar el 11 de septiembre a la pequeña en Bucarest, mientras que el padre fue aprehendido cuando trataba de escapar de nuevo hacia Alemania.