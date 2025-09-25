O Camiño do Inglés cumple 15 años mañana ofreciendo sus tres menús al 50% durante 24 horas

Daniel López chef do Camiño do Inglés

O Camiño do Inglés está de celebración, llevan meses organizando eventos vinculados a los 15 años de historia del local, desde que abriera sus puertas en un humilde espacio de la calle María, donde se fraguó la historia de un cocinero que ha contribuido a sentar las bases de la nueva cocina ferrolana, y el lugar donde se han formado o han bebido los chefs que mueven el cotarro gastronómico de la urbe naval.

Explica Daniel López que “la idea inicial siempre fue hacer una gran fiesta e invitar a clientes y amigos y celebrarlo por todo lo alto”, pero al final el día exacto del aniversario les ha venido mejor coger unos días de descanso de modo que la fiesta ha decidido hacerla de otro modo, “haremos una fiesta de descuentos y lo que nos íbamos a gastar invitando a mucha gente es lo que se va a destinar en la mitad de los menús”, indica el chef ferrolano.

De este modo, quienes quieran beneficiarse de esta oportunidad de disfrutar de un menú de O Camiño a mitad de precio, tienen que pasarse por la página web del restaurante entre las 10.00 y las 23.00 horas de este viernes día 26.

Los menús estarán disponibles en forma de bono regalo, ya con el descuento aplicado. Eso sí, cada bono adquirido a mitad de precio este viernes deberá ser disfrutado en el mes de octubre, ya que los descuentos tienen validez de un mes. También recuerdan desde el restaurante que “no se podrán canjear estos bonos en servicios con eventos especiales”.

Quienes adquieran uno de estos menús de aniversario a precio reducido podrán disfrutarlo durante un mes

Así, desde O Camiño insisten en que las personas que se hagan con estos bonos de cumpleaños tengan muy presentes que son para disfrutar en octubre (el restaurante vuelve de vacaciones el próximo día uno). “Mi recomendación es que reserven mesa cuanto antes, dado que si tardan mucho no sería raro que los huecos que queden sean para un día que pueda no gustar tanto, como entre semana”, precisa Daniel López.

Un regalo a mitad de precio

Seguro que muchos verán en esta celebración en forma de descuento una posibilidad única para obsequiar a alguien con una experiencia gastronómica de altura, como las que se disfrutan en el restaurante de la calle Espartero, pero, eso sí, pagando la mitad de lo que es habitual.

La reducción de precio se aplica a los tres menús: Paseo por la Magdalena (65 euros); NipatíNipamí (79 euros) y Do Patrón, (93 euros). Los precios incluyen agua e IVA, con bodega y mejoras aparte. Los menús varían según temporada y mercado, siendo octubre un mes de sabores más otoñales, como indica el propio cocinero, sobre las propuestas con las que sorprenderá a sus comensales el próximo mes.