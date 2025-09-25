Los socialistas cargan contra el Concello por mantener cerrados los comedores sénior de Ferrol

Centro de mayores de la calle Río Xubia, en el Ensanche| Daniel Alexandre

El grupo municipal socialista cargó ayer contra el gobierno local de Ferrol por incumplir su promesa, tanto de la campaña electoral como al inicio del mandato, de reabrir los cinco comedores sénior de la ciudad. En este sentido, la edila Eva Martínez criticó que el ejecutivo de Rey Varela se comprometió a poner en funcionamiento este servicio durante los primeros 100 días de mandato, pero que dos años después únicamente el del centro de mayores de Río Xubia es el único operativo.

La coyuntura, apuntó la concejala, se agrava por el hecho de que este comedor tan solo contaba con un contrato menor de tres meses a modo de “proxecto piloto”, por lo que el tiempo restante ha seguido sirviendo comidas sin este. De este modo, Martínez Montero señala que, al no estar regularizado el servicio, no se pueden establecer los precios de los menús, lo que se traduce en que no se cobra por esta prestación municipal.

“Esta situación irregular o que significa é que na actualidade, e dende hai case dous anos, se mantén aberto un único comedor no que comen de balde vinte persoas”, censuró la socialista, lamentando la falta de información al respecto del gobierno local. De este modo, la edila considera “inxusto” que estos vecinos se estén beneficiando de un proyecto piloto “para só tres meses para, segundo xustificou o PP, poder desenvolver a tramitación e apertura dos cinco comedores sénior” de la ciudad.

De igual forma, desde la formación se recordó que el objetivo de esta prestación es el combatir la soledad no deseada, afeando al Concello que, durante su etapa en la oposición, cargase contra los socialistas por no retomar el servicio pese a la baja demanda.