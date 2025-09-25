La plaza de O Inferniño se prepara para el inicio de las obras de su parque infantil cubierto

Elementos de obra junto al área infantil| Emilio Cortizas

En poco más de una semana, las obras de renovación del área de juegos infantiles del parque de O Inferniño darán comienzo. Este miércoles, la empresa responsable de los trabajos, Citanias, inició las labores previas a la actuación, instalando un gran contenedor y trasladando las vallas que cercarán la zona a intervenir.

Este proyecto, independiente del de renovación del espacio y de la actuación de eliminación de la zona de baños, permitirá dotar a la zona del primer parque infantil cubierto de la ciudad. El tejado, que abandona el diseño inicial de media cúpula acristalada, se configurará como una estructura a cuatro aguas de 360 metros cuadrados –con una altura de 5,6 metros en su parte más alta y de 4,6 en la más achatada–.

Asimismo, la intervención también incluye la reconstrucción del firme, que empleará el mismo adoquín que el resto de la plaza salvo en el área de juegos, que será de caucho. De igual modo, se instalarán nuevos elementos de escalada y toboganes, así como un cierre perimetral de dos bandos.

La actuación, con un plazo de ejecución de tres meses, tendrá un coste de 258.905 euros y, según el Concello, permitirá “recuperar un espazo público e convertelo nun punto útil durante todo o ano”.