La plantilla de Navantia votará el texto del nuevo convenio el 15 de octubre

Trabajadores de Navantia, el día de la botadura de la "Bonifaz" I Daniel Alexandre

Las plantillas de Navantia Ferrol y Fene votarán el miércoles 15 de octubre el texto del convenio colectivo para los próximos años. A falta de cerrar algunos detalles –el articulado ya está totalmente definido y también se ha alcanzado un acuerdo para el contrato-relevo–, el comité intercentos ha fijado esa fecha para que los trabajadores y trabajadoras de todos los centros del grupo naval se pronuncien sobre el contenido del convenio diez meses después de que el anterior fuese rechazado en referéndum, aunque había contado con el beneplácito mayoritario de las plantillas de las dos factorías de la ría de Ferrol.

Además, y a diferencia de lo que ha venido sucediendo hasta ahora, se habilita el voto por correo, en aras de una mayor participación.

De este modo, el calendario contempla procesos en las diferentes secciones sindicales la semana que viene, y un pleno y asambleas parciales desde el día 6 que desembocarán en la consulta del 15.

Los textos se enviarán a los trabajadores el próximo lunes, 29 de septiembre, para que los empleados de los astilleros tengan toda la información para el debate y posicionamiento.