La plantilla de Navantia votará el texto del nuevo convenio el 15 de octubre
El próximo lunes se enviará el texto a los empleados
Las plantillas de Navantia Ferrol y Fene votarán el miércoles 15 de octubre el texto del convenio colectivo para los próximos años. A falta de cerrar algunos detalles –el articulado ya está totalmente definido y también se ha alcanzado un acuerdo para el contrato-relevo–, el comité intercentos ha fijado esa fecha para que los trabajadores y trabajadoras de todos los centros del grupo naval se pronuncien sobre el contenido del convenio diez meses después de que el anterior fuese rechazado en referéndum, aunque había contado con el beneplácito mayoritario de las plantillas de las dos factorías de la ría de Ferrol.
Además, y a diferencia de lo que ha venido sucediendo hasta ahora, se habilita el voto por correo, en aras de una mayor participación.
De este modo, el calendario contempla procesos en las diferentes secciones sindicales la semana que viene, y un pleno y asambleas parciales desde el día 6 que desembocarán en la consulta del 15.
Los textos se enviarán a los trabajadores el próximo lunes, 29 de septiembre, para que los empleados de los astilleros tengan toda la información para el debate y posicionamiento.
Yolanda Díaz visita este jueves los astilleros de Ferrol y Fene
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, visitará este jueves las instalaciones de Navantia en ría de Ferrol. Díaz regresa a la ciudad en acto oficial apenas dos semanas después de la botadura de la primera fragata del programa F-110 para la Armada española, la “Bonifaz”. El programa comienza alrededor de las 10.00 horas con un primer encuentro con la dirección de la factoría de Ferrol –Eduardo Dobarro– y posteriormente se verá con una representación del comité de empresa.
Tras visitar la Fábrica Digital de Bloques que se está construyendo en el astillero local, la ministra se desplazará a la factoría de Fene, donde repetirá la secuencia anterior: reunión con la dirección y, después, con la parte social, para conocer sus demandas y necesidades inmediatas.