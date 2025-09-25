El Puerto de Ferrol supera los 20.000 contenedores movidos y es el que más crece en lo que va de año

Un portacontenedores operando en el puerto exterior el pasado 22 de abril I Jorge Meis

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao es la que más crece en movimiento de contenedores de toda España. El organismo cerró el mes de agosto con cerca de 1.200 unidades cargadas o descargadas en la terminal de Caneliñas que explota Yilport, con lo que vuelve a situarse por encima de las 20.000 entre enero y agosto, una cifra que ya alcanzó en 2022 y 2023 y que supone más que duplicar el balance del año pasado.

Los datos del Puerto son muy relevantes porque se desmarcan de la dinámica del sistema portuario de interés general, que agrupa a las 28 autoridades portuarias que dependen del Estado y no de las comunidades autónomas. Así, ha pasado de los 9.500 contenedores que se movieron en la dársena exterior en los ocho primeros meses de 2024 a los 20.075 del presente año, lo que se traduce en un incremento del 111%. Ninguna otra rada de interés general alcanza los tres dígitos de crecimiento y solo otras cinco –Málaga, con casi un 69%; Huelva, con un 49%; Almería, con un 26%; Castellón, con un 25%; y Las Palmas, con un 13%– crecen a un ritmo muy superior que el conjunto, que se sitúa muy cerca del 2%.

En la comparación con los ejercicios anteriores, el gran cambio se produce en los contenedores en tránsito, es decir, aquellos que llegan en buques, se descargan en el muelle y se distribuyen posteriormente en otros barcos para continuar su camino. Aquí, Caneliñas ha pasado de los 355 de 2024 a los 8.381 de lo que va del presente año –en este tipo de operaciones se computan tanto el embarque como el desembarque, a diferencia del transbordo, en el que solo se refleja la descarga y, además, la transferencia de mercancía se realiza de buque a buque, sin pasar por el muelle–, un volumen que sitúa al organismo que preside Francisco Barea en el undécimo de todo el sistema portuario estatal.

El resto de los segmentos en los que se analiza el movimiento de contenedores –origen o destino nacional e importación/exportación– es similar al de los años anteriores. Por ejemplo, el movimiento de contenedores que se embarcan en otros puertos y se descargan en Ferrol, o viceversa, se situó por debajo de las 3.400 unidades, el triple que en 2024 pero por debajo de las 5.320 de 2023 y de las 6.316 de 2022. En lo que respecta a los containers que proceden o se dirigen a puertos de fuera de España, el presente año tampoco mejora los datos de otras temporadas más recientes. De este modo, los 8.311 recipientes que cumplen estas condiciones están por encima de los que se registraron el año pasado (7.593), pero muy lejos de los de 2023 (16.325), 2022 (14.278) e incluso de 2021, cuando se superaron los 10.000. Lo que reflejan estas cifras es un equilibrio que no se daba los años anteriores, en los que la diferencia entre los contenedores que se exportaban o importaban hacia o desde el exterior era cuantitativamente mucho más grande que en la actualidad.

El primer contenedor que se descargó en un muelle gestionado por la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao fue en 1992, según la información estadística de Puertos del Estado. Fue el primero desde que el organismo tiene esta denominación, pero no en la historia portuaria marítima de la ciudad naval en materia de tráfico de mercancías. En este caso, en 1975 recibió uno y el año siguiente, 71, pero no fue hasta finales de la década pasada (2018) cuando se alcanzaron cifras de cuatro dígitos.