El PSOE exige a la Xunta medidas para el transporte metropolitano

Momento de la rueda de prensa celebrada ayer en la renovada avenida de As Pías| Emilio Cortizas

La Agrupación Provincial del PSdeG-PSOE cargó esta mañana contra la Xunta por la situación del transporte metropolitano en la comarca de Ferrol, responsabilizándola de los problemas que arrastra el servicio y que usuarios de todos los municipios denuncian desde hace años.

Por medio de una rueda de prensa celebrada en la ciudad naval, el secretario xeral de los socialistas de A Coruña, Bernardo Fernández, calificó el contrato de esta prestación como “un auténtico desastre”, afirmando que en los pliegos “prima a conexión por autoestrada”, lo que está afectando “aos veciños de moitísimos concellos”. A modo de ejemplo, el también alcalde de Pontedeume señaló que en la zona de Laraxe, en Cabanas, los residentes tan solo tienen dos frecuencias, una a primera hora de la mañana y otra a última de la tarde, mientras que los residentes del centro de mayores no pueden hacer uso de este servicio.

“Levamos anos nesta situación, con queixas constantes dos usuarios do transporte público, sen que se adopten medidas”, afirmó Fernández, admitiendo que esta coyuntura se había abordado en numerosas ocasiones en la Delegación Territorial de la Xunta pero que, a día de hoy, seguían sin plantearse soluciones concretas.

Por su parte, el diputado en el Parlamento de Galicia, Aitor Bouza, centró su intervención en la problemática generada a raíz de la decisión de unificar el transporte general con el escolar, denunciando que muchos estudiantes de la comarca tienen que llegar a sus colegios “moitísimo antes de que comecen as clases” y que tengan que esperar para volver a sus casas. De este modo, el representante anunció su intención de trasladar esta coyuntura a la cámara gallega para pedir a la Xunta a buscar una solución.

Por último, el secretario xeral de los socialistas de Ferrol, Ángel Mato, cargó contra el gobierno local por no “exercer as súas competencias”, instándole a “reivindicar e esixir que con carácter urxente se resolva un problema que leva así moito tempo”. A este respecto, Mato afeó al alcalde, José Manuel Rey, el estado de la estación de autobuses, la cual debería ser “o referente comarcal”, insistiendo en que es su deber como regidor reclamar su reforma a la administración autonómica.