El comité de Emafesa pide el desbloqueo de la negociación del nuevo convenio colectivo

Los representantes de la plantilla denunciaron su situación en una rueda de prensaJ. G.

El comité de empresa de Emafesa, la empresa mixta de aguas de Ferrol, se concentrará en la tarde de este jueves antes de la celebración del pleno para llamar la atención sobre la situación de bloqueo que está sufriendo la negociación del convenio colectivo que sustituirá al acuerdo que caducó a finales de 2023.

El presidente de la parte social, José María Mata, definió la situación actual como “absolutamente insostible” para la plantilla porque, por primera vez en los 25 años de historia de la compañía –hasta el día de hoy, 51% pública y 49% privada–, el proceso de negociación está “paralizado” porque “segundo se nos trasladou, foi o propio Concello o que ordenou frealo para estudar as contas da empresa”.

Mata explicó que esta parálisis conlleva una falta de actualización salarial que se suma a los “efectos que padecemos desde o 2012 en virtude da aplicación da lei de estabilidade orzamentaria”. “Esa lei”, añadió el presidente del comité, “estaba pensada para o sector público, cando nós nos somos funcionarios nin percibimos os seus salarios nin gozamos das súas condicións”.

Así, Mata incidió en que la pérdida acumulada “segue medrando” y que, a pesar de que a finales de 2023 se denunció el convenio para comenzar la negociación de uno nuevo que, entre otras cosas, incluyese un plan de promoción profesional, “non se ten producido ningún avance”.

“Rescate”

El comité asegura que sería “inxustificable” que el rescate financiero de la empresa que se lleva esta tarde a pleno “non contemple tamén o rescate económico de quen somos o verdadeiro motor económico, os traballadores e traballadoras que facemos posible a prestación deste servizo básico”.

Por ello, advirtió Mata, “se non se fai nada para garantir a dignidade da plantilla verémonos obrigados a intensificar as medidas de presión”. Para empezar, en la tarde de este jueves, a las 18.00, habrá concentración delante del Concello. En ese sentido, expresó su deseo de que “a participación pública –que se elevará hasta el 93%– teña influencia na xestión do persoal e que se desbloquee a negociación”.

Por su parte, Francisco Cartelle, de la CIG, manifestó que las modificaciones estatutarias que plantea el gobierno municipal “non cambian nada porque o socio privado vai seguir tendo toda a potestade para levar a xestión”, una gestión que, recordó, “ten conducido á sociedade ao punto no que está hoxe en día, é dicir, ao rescate”.

Por ello, recalcó que es necesario un cambio de rumbo y que la gestión vuelva a ser pública porque “non podemos dar por válido que siga ao volante o mesmo condutor que trouxo á empresa ata aquí. Estariamos perdendo unha oportunidade magnífica”.