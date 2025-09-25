Mi cuenta

Armada

El “Carnota” se trasladó a Irlanda para participar en el tradicional “Remembering the Armada”

Montse Fernández
25/09/2025 00:14
Un momento del acto de homenaje que se celebra anualmente en Irlanda
Un año más, el Arsenal de Ferrol ha tomado parte en los actos del “Remembering the Armada”, una celebración que dura varios días y que constituye el tributo que rinde el pueblo irlandés a los 1.100 marinos españoles de la Armada Invencible que naufragaron en ese lugar el 21 de septiembre de 1588. La dotación de los galeones “Lavia”, “Juliana” y “Santa María de Visión”, los tres navíos siniestrados en la zona costera de la bahía de Donegal Bay, en el condado de Sligo (Irlanda), a consecuencia de un temporal nunca antes visto acabaron hundiéndose en la playa de Streedagh.

“En espacio de una hora se hicieron las tres naos pedazos, de las cuales no se escaparon más de 300 hombres”, dejó escrito sobre el cruento episodio naval el capitán Francisco de Cuellar, uno de los pocos supervivientes. 

Cinco siglos después, la Armada regresó a la región para unirse a esta conmemoración anual, que repite desde hace años por estas fechas, cuando en la región se recuerda esa jornada luctuosa de la Marina española, rindiendo un emotivo recuerdo al millar de fallecidos en la playa de Streedagh, donde encallaron los tres buques españoles y el lugar en el que se erige un monumento en honor a las víctimas. 

En esta ocasión, han asistido en representación de la Armada el vicealmirante y director del Instituto de Historia y Cultura Naval, Enrique Torres Piñeiro, que estuvo acompañado de una comisión del referido instituto, así como personal del buque auxiliar de la Armada, el buque multipropósito “Carnota”, así como la banda de música del Tercio Norte, que repite un año más y ha tenido ocasión de protagonizar un concierto dentro de los actos programados, entre el 18 y el 21 de septiembre. 

Como se recordará, el año pasado se desplazó hasta la zona el patrullero “Centinela” que se abrió a visitas, como aconteció ahora también con el “Carnota”. 

