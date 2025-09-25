El aula itinerante de Sogama incide en Ferrol en la separación de residuos en origen

Aula itinerante de Sogama | Cedida

La separación de residuos en origen y la necesidad de favorecer el reciclado no es nueva pero parece que todavía no está asentada en las costumbres de la ciudadanía. Por eso, desde Sogama se continúa incidiendo en estos temas con campañas como “Separa. Ti decides”, que llegó estos días a la ciudad naval y en la que se informó a los vecinos y vecinas sobre cómo separar los residuos y cuál es el contenedor de destino para cada tipología, incidiendo en la gran importancia que este trabajo de selección previa tiene para poder garantizar un reciclaje eficiente y de calidad.

Educadores especializados en el tema fueron los encargados de esta campaña con el objetivo de, como apuntaron, “explicar a forma de previr e reducir a xeración de residuos, así como alongar a vida útil dos produtos mediante a súa reutilización”.

Como recordatorio, incidieron en la necesidad de introducir en cada uno de los contenedores de recogida selectiva habilitados en las vías públicas el producto que corresponde: en el amarillo envases de plástico, latas y bricks; en el azul, papel y cartón; en el iglú verde, el vidrio; y en el contenedor marrón, materia orgánica. El colector genéricos –de color verde en Ferrol– es el encargado de recibir la fracción resto.

Los grandes beneficios que estas medidas tienen para ciudad fueron destacadas por los monitores, que indicaron que no solo les permite entregar menos residuos a Sogama para su tratamiento final, por lo que el importe de la factura a esta empresa pública sería menos, sino que se reciben más ingresos por parte de las entidades recicladoras.

La protección del medio ambiente y el ahorro de energía son otras contraprestaciones del reciclaje.

Así la cosas, la campaña puso el foco de atención en los denominados “impropios”, los residuos que van al colector equivocado y que acaba contaminando los que se han introducido correctamente en sus depósitos.

Las pelotas de colores fueron las protagonistas de la campaña, indicando que el reciclaje es tan sencillo como lo es no mezclar los colores, como se procuró con distintos juegos. Los obsequios favorecieron la participación de los ciudadanos, que fortalecieron sus conocimientos sobre cómo y qué reciclar, para que el trabajo final pueda ser un éxito.