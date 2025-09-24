La ciencia se convierte en una forma de ocio con las citas de la G-Night 2025

En el Citeni coordinan la G-Night más de 50 personas, entre personal investigador y de apoyo, que ya se encuentran con los últimos preparativos | Cedida

Ferrol vuelve a ser este año una de las sedes de la G-Night, el evento que celebra en Galicia la Noche Europea de las Personas Investigadoras. El programa de actividades se desarrollará este viernes, fundamentalmente entre el Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais –Citeni–, entre otras instalaciones del Campus Industrial, y el centro cívico de Canido.

En esta edición se conmemora el quinto aniversario del proyecto gallego, que está vinculado a las Acciones Marie Sklodowska-Curie de la Unión Europea y que nació para dar un impulso a la divulgación científica dentro de la Comunidad.

Las más de 50 personas que forman parte del equipo de coordinación del Citeni, integrado por personal investigador y de apoyo, organizan una intensa jornada que se dividirá en dos turnos: en primer lugar, por la mañana, las citas se dirigirán a centros educativos de Primaria, Secundaria y Formación Profesional, siempre con previa reserva para diseñar rutas adecuadas al grupo.

En horario de tarde, el público familiar dispondrá de ocho talleres diferentes con 460 plazas y una selección de actividades de aprendizaje y práctica, que abarcan temas que van desde la ingeniería mecánica y la física nuclear hasta la robótica.

Campus Industrial

Entre las propuestas más destacadas que se llevarán a cabo en el Citeni figuran “Navegando por un mar en miniatura”, que pondrá a prueba modelos de barcos a escala en el canal de ensayos, y “A mecánica dos fluídos na cociña”, en el que se efectuarán experimentos con el fin de revelar cómo actúa la física en los movimientos de los líquidos.

También se jugará con la ciencia de los biopolímeros en “Plásticos que desaparecen”, a crear el mar del futuro a través de la construcción de turbinas eólicas con material Lego en “Enerxía azul” y se realizarán talleres como el de “Robótica intelixente, robots autónomos e demostracións de intelixencia artificial”, entre otros.

En la Sala de Audiovisuais de la Escola Universitaria de De­seño Industrial –EUDI– también se ofrecerán charlas comprensibles y amenas, de 20 minutos, para el público familiar: “Como conseguir placas solares máis sostibles”, “A enerxía do mar” y “Combustibles”.

Canido

Fuera del área universitaria se ofrecerán tres “obradoiros” orientados a hacer comprensibles temas como el márketing territorial, la economía del día a día y el papel de los medios digitales en las elecciones, con ejemplos prácticos pensados para personas de todas las edades.

Las actividades que se celebran en Canido están abiertas a todo el público general interesado, mientras que para el resto de citas de tarde es necesario inscribirse. El programa se puede consultar en la web gnight.gal.