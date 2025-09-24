El pleno municipal de Ferrol debatirá este jueves la aprobación definitiva de la polémica ordenanza de ruidos

Momento de la sesión plenaria del pasado mes de agosto| Emilio Cortizas

El palacio municipal de Ferrol acogerá hoy jueves el pleno ordinario del mes de septiembre, una sesión que se prevé especialmente combativa por los temas a tratar, incluida la polémica ordenanza de contaminación acústica.

Durante el encuentro, que recupera su horario de tarde –a partir de las 19.00–, se abordarán otros temas que en las últimas semanas han enfrentado al gobierno y la oposición, como las cuentas de Emafesa –especialmente a partir del anuncio de emplear los créditos por los cánones no abonados para incrementar la participación del Concello en el accionariado– o la declaración de especial interés del desarrollo de la ciudad deportiva del Racing, que traerá consigo una bonificación del 95% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). En el extremo opuesto se encuentra la aprobación del reglamento para el Consello Municipal da Memoria Democrática, un asunto que posiblemente generará críticas por su retraso, pero que cuenta con el apoyo de todas las formaciones locales.

En el apartado de mociones, el pleno debatirá dos propuestas conjuntas, una impulsada por el BNG con el apoyo del PSOE y FeC para impulsar la integración lingüística del alumnado ferrolano y otra de los socialistas con Ferrol en Común en apoyo del pueblo palestino. También se abordarán potenciales medidas para evitar futuros incendios forestales, la reapertura del camino do Sarxento por parte de Emafesa, la renovación de la Cátedra de Arqueoloxía y la reapertura de los campos anexos al estadio de A Malata.