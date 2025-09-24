El Ministerio de Transportes confirma el traspaso de un tramo de As Pías al Concello

El segmento cedido se corresponde con la fase 2 del proyecto| Daniel Alexandre

El Concello de Ferrol es ya el titular de la mayor parte de la avenida de As Pías (FE-14), concretamente del tramo correspondiente a la segunda fase de las obras de humanización de este vial. Así lo confirmaron esta mañana tanto el Ministerio de Transportes como el gobierno local, que recibió esta misma jornada la notificación de la transferencia.

El segmento, comprendido entre los puntos kilométricos 0+250 y 1+100 –entre la nueva rotonda de la Trinchera y el final de los campos de fútbol de A Gándara–, comprende una longitud de 850 metros y una superficie estimada de 66.545. Según detalló la cartera que preside Óscar Puente, la cesión, rubricada por el secretario de Estado de Transporte y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, se hizo efectiva el pasado 18 de septiembre, si bien la comunicación no se produjo hasta una semana más tarde.

“Culmina así unha obra do Goberno de España valorada en 11,5 millóns de euros, que supón un cambio nos accesos de Ferrol”, celebró hoy miércoles el nuevo subdelegado del Ejecutivo en A Coruña, Julio Abalde, recordando además que la infraestructura supondrá una mayor apertura de los barrios de Caranza, Esteiro, Recimil, O Bertón y Ultramar. En este sentido, el representante estatal insistió en que su ejecución implica “un impulso ao urbanismo e calidade de vida de Ferrol e da súa cidadanía”.

Mantenimiento y cuidado

Ahora que la práctica totalidad del renovado vial es de titularidad municipal, las labores de mantenimiento y cuidado del mismo recaerán sobre el Concello. Preguntado sobre ello, desde el Consistorio se recordó que tanto el pliego del servicio de Parques e Xardíns como el del futuro contrato de recogida de residuos urbanos incluyen las nuevas zonas verdes que este bulevar aporta a la ciudad naval, incidiendo en que antes incluso de que se formalizase el traspaso se alcanzó un acuerdo con Transportes para poder iniciar los trabajos de conservación.

A este respecto, el pasado 30 de julio, durante la inauguración oficial del tramo que ahora se ha cedido, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, anunció que el gobierno local plantaría un centenar de nuevos árboles a lo largo de la avenida –además de renovar algunos ejemplares en el parque Pablo Iglesias–. En cuanto a la elección de los mismos, el ejecutivo ferrolano no ha avanzado qué especies serán las que complementarán las que ya se encuentran en las zonas verdes, pero aseguró que contará con “criterios técnicos” a la hora de seleccionar las más adecuadas.

Por otro lado, desde el Ministerio de Transportes se insistió en que el cambio de titularidad del bulevar “no conlleva transferencia de capital alguno, ni genera obligaciones económicas o gasto para la Administración General del Estado”.