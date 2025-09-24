Mi cuenta

El curso “China no horizonte do século XXI” abre las inscripciones para su segunda edición

La formación tendrá lugar durante cuatro días del próximo mes de octubre

Redacción
24/09/2025 05:00
Una de las conferencias de la primera edición, el año pasado | Daniel Alexandre
Una de las conferencias de la primera edición, el año pasado | Daniel Alexandre

El convenio firmado entre la Universidade da Coruña –UDC– y el Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional –Igadi– vuelve a posibilitar, por segundo año consecutivo, la celebración del curso “China no horizonte do século XXI: Cultura, Sociedade e Política Internacional” en el Campus Industrial de Ferrol. La propuesta se desarrollará de modo presencial, durante cuatro miércoles de octubre, y las inscripciones ya están abiertas en la web del Igadi.

En concreto, la Facultade de Humanidades e Documentación acogerá las sesiones los días 8, 15 y 22, de 18.00 a 20.00, y el miércoles 29, de 16.00 a 20.00 horas. Esta último día, con los relatores aún por confirmar, incluye la participación en las jornadas “Ferrol no mundo do S.XXI” que, en su tercera edición, se centran en “Galicia e China, contexto actual e oportunidades de futuro”.

Esta formación está abierta tanto a toda la comunidad universitaria de la UDC como al público general.

