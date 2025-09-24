El curso “China no horizonte do século XXI” abre las inscripciones para su segunda edición
La formación tendrá lugar durante cuatro días del próximo mes de octubre
El convenio firmado entre la Universidade da Coruña –UDC– y el Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional –Igadi– vuelve a posibilitar, por segundo año consecutivo, la celebración del curso “China no horizonte do século XXI: Cultura, Sociedade e Política Internacional” en el Campus Industrial de Ferrol. La propuesta se desarrollará de modo presencial, durante cuatro miércoles de octubre, y las inscripciones ya están abiertas en la web del Igadi.
En concreto, la Facultade de Humanidades e Documentación acogerá las sesiones los días 8, 15 y 22, de 18.00 a 20.00, y el miércoles 29, de 16.00 a 20.00 horas. Esta último día, con los relatores aún por confirmar, incluye la participación en las jornadas “Ferrol no mundo do S.XXI” que, en su tercera edición, se centran en “Galicia e China, contexto actual e oportunidades de futuro”.
Esta formación está abierta tanto a toda la comunidad universitaria de la UDC como al público general.