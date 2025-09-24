El Consistorio destina más de 140.000 euros a la mejora de caminos en Mandiá y Marmancón

La XGL también aprobó la reparación del acceso a la playa de Ponzos| Daniel Alexandre

El Concello de Ferrol dio luz verde en su última reunión de la Xunta de Goberno Local (XGL), celebrada el pasado lunes, la adjudicación de dos proyectos de mejora de caminos de titularidad municipal en el rural.

Por una parte, la empresa Excavaciones y Obras Candal será la responsable de acometer el arreglo y pavimentación de un tramo de la carretera Rabascosas-Catabois y la pista C-100 A, ambas en la parroquia de Mandiá. El primero de los viales, detalló el Consistorio, cuenta con una extensión de 1.335 metros cuadrados, mientras que el segundo asciende a 1.070. En los dos puntos se realizarán labores de pavimentación, limpieza de márgenes y cunetas y pintado de líneas laterales y señalización. En su conjunto, las obras tendrán un coste de 55.550 euros.

Por otro lado, la compañía José No Martiñán e Hijos realizará, por un importe de 87.389 euros, labores idénticas en la carretera de A Boucela, en la parroquia de Marmancón. Los dos paquetes de actuaciones serán sufragadas con fondos del Plan de Obras e Servizos (POS+) del año 2023 de la Diputación de A Coruña.

Asimismo, la XGL también aprobó el proyecto de pavimentación del vial de acceso a la playa de Ponzos, por 74.756 euros.