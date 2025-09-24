El CEO de Gammera Nest se interesa por el videojuego nacido en el Campus Industrial de Ferrol

Visita del CEO Gammera Nest al Campus de Ferrol | Cedidal

El videojuego nacido en el Campus de Ferrol como trabajo final del Máster de Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos que se imparte en la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF– sigue dando mucho que hablar y cosechando éxitos.

"Renegade Jammer” tiene como padres a los alumnos y alumnas Andrea Alonso, Álvaro Martos, David Muradás, Gael Alberto Quintela, Andra Salgado y Manuel Sanjurjo, pueden estar orgullosos de su trabajo, que ha llamado ahora la atención nada menos que del estudio de desarrollo y editora de videojuegos Gammera Nest y de la página web de estos productos, Vandal.

Este miércoles se desplazaban al Campus de Ferrol el CEO de Gammera Nest, Daniel Sánchez, y el director de Vandal, Pablo Grandío, para conocer pormenorizadamente lo que ofrece “Renegade Jammer”, un videojuego que parte de la historia de Jammer, la integrante de un grupo de personas rebeldes que lucha contra una perversa compañía intergaláctica denominada ZenCore.

Ambos profesionales acudieron a la sala de juntas de la Vicerectoría, donde también se reunieron con la coordinadora del máster de Deseño, Luz Castro. Las apreciaciones de todos ellos y las mejoras planteadas para este videojuego fueron mostradas a sus autores y podrán aplicarse ya de cara a la participación del alumnado en la BCN Game Fest que se celebrará entre el 10 y el 12 de octubre en La Farga de Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, y a la que acudirán con este videojuego nacido de las aulas de Ferrol. Los autores de ”Renegade Jammer constituyen el Teal Kauliu, un estudio que se encarga del desarrollo de este juego de plataformas 3D.

El estudio Team Kaulu no es la primera vez que presenta su creación “Renegade Jammer” en público. En este sentido, ya en noviembre del año pasado y en la edición de 2025 tomaron parte en Expotaku de Expocoruña y hace algo más de una semana participaron en el evento Lérez Up de Pontevedra, donde consiguieron el primer premio al mejor juego indie.