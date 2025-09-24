Concello y Subdelegación abordan proyectos clave para la ciudad

Momento de la comparecencia del alcalde y el subdelegado tras la reuniónEmilio Cortizas

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, y el nuevo subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, mantuvieron ayer por la mañana una reunión de trabajo en el palacio municipal para abordar algunos de los proyectos clave en marcha y necesidades pendientes de la ciudad naval. El encuentro institucional, como confesó posteriormente el representante, era el primero que mantenía con el regidor de una de las tres grandes urbes de Galicia en la provincia desde su nombramiento el pasado 11 de septiembre.

Entre otros asuntos, Rey Varela y Abalde Alonso profundizaron en los contratos presentes y futuros de Navantia –como las fragatas F-110, la modernización de las F-100 o la construcción de un BAC–, el servicio ferroviario en la comarca o las grandes obras de infraestructuras, como la avenida de As Pías o la reurbanización del acuartelamiento Sánchez Aguilera. Posteriormente, el alcalde y el subdelegado celebraron un encuentro ante los medios donde expresaron su compromiso conjunto de “traballar por Ferrol”.

En este sentido, el regidor ferrolano agradeció a Julio Abalde “o interese por vir a Ferrol e tomar responsabilidade do seu novo cargo de representación institucional”, al tiempo que expresó “a nosa vontade de traballar co Goberno de España”, incidiendo en la “magnífica colaboración” que mantiene el Concello con el mismo. “Esa é a senda na que debemos traballar”, afirmó, recordando que ambos “debémonos aos ferroláns”. Por último, el alcalde señaló algunos de los deberes pendientes del Ejecutivo, como los accesos a la autopista en varios barrios ferrolanos, la transferencia de la FE-13 o el desarrollo de los nuevos diques en el astillero de Navantia.

Por su parte, el subdelegado expresó su voluntad de “traballar pola mellora da situación económica e social da cidade”, incidiendo en que la intención del Gobierno central era la de seguir colaborando “intensamente” con el Consistorio, “como se demostrou ata agora”. Asimismo, Abalde Alonso puso en valor la apuesta del Ejecutivo por la urbe naval, afirmando que en 2016, cuando tomó posesión como rector de la universidad, Ferrol “era unha cidade pesimista, donde os proxectos non tiñan forza”, mientras que ahora “é dinámica, impulsada social e económicamente”, aseverando que el cambio se inició con el contrato de las fragatas de 2018.

Finalmente, ambos representantes coincidieron en la necesidad de convocar próximamente la Xunta Local de Seguridade.