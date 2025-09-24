Benito Méndez (Estudios Mindonienses): “Cada tomo que se publica es como un pequeño milagro conseguido”

Xaquín Campo Freire, Benito Méndez y Mavi Lezcano en la presentación de “Estudios Mindonienses” el 12 de septiembre| Cedida

“El reto de nuestra publicación fue intentar la conexión entre fe y cultura”. En estos términos se expresaba Benito Méndez, director del anuario “Estudios Mindonienses”, en la presentación del último de sus volúmenes, el número 38, el pasado 12 de septiembre en el seminario de Mondoñedo.

Al frente de la dirección del Anuario de Estudios Histórico-Teológicos de la Diócesis desde el 2022, lleva vinculado a ella desde sus inicios en 1985, cuando Segundo Pérez recibió el impulso del obispo de entonces, Araúxo Iglesias, para sacarla adelante en un tiempo, precisa Méndez, en el que el apoyo económico externo era más sencillo de conseguir. Por eso ahora, sin respaldo de subvenciones de ningún tipo, analiza que “cada vez que se publica es como un pequeño milagro que conseguimos”.

Actualmente, todos los que forman parte de esta gran familia que surgió en torno a los “Estudios” lo hacen “por amor a la cultura”, sentencia el director, precisando que continúa intacto el compromiso de “buscar los orígenes, la peripecia histórica de la Diócesis, porque la gran historia es la de los acontecimientos, pero no tiene en cuenta muchas veces la historia local”.

Vínculo con la Universidad

Contando con Carlos Alonso Charlón al frente de la Secretaría y la Biblioteca, con Ramón Otero de administrador, diez miembros en el Consejo de Redacción y otros nueve en el órgano Asesor y Científico, consiguen que las más de 600 páginas del tomo 38 sigan siendo “un punto de referencia para la historia de Galicia en general y, más concretamente, para la de la Diócesis” al hacer públicos documentos que, sin estos volúmenes, estarían inaccesibles, valora Méndez.

Aunque se trata de una publicación especializada, basta con acercarse al índice de artículos para comprobar que los contenidos no están, ni mucho menos, encorsetados. “Una de las intenciones que tuve al ponerme al frente fue que hubiese una especie de variedad de temas porque la vida tiene muchos matices, no es solamente una cuestión de publicar documentos, sino también de estudiar diferentes realidades”, sostiene el director.

Así, bajo esta premisa, buscó como asesores a personas “competentes en sus materias” y también con el extra de ser “nativos de la Diócesis”, muchos de ellos, además, profesores universitarios “porque dirigen trabajos de fin de grado o máster, así que si alguno de estos estudios tiene relación con nuestros territorios, podemos publicarlos”, valora Benito Méndez, que se reconoce como “una persona abierta a esas posibilidades, pero siempre con el objetivo de que todo lo que publicamos siga manteniendo una calidad científica, que es irrenunciable”.