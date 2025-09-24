Abierta la presentación de candidaturas para los X Premios Ferrolterra Emprende de AJE

Momento de la gala de entrega de los XIX Premios Ferrolterra Emprende| D. Alexandre

La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Ferrolterra anunció ayer la apertura del plazo de presentación de candidaturas para la décima edición de sus Premios Emprende. En esta ocasión, la gala en la que se entregarán los galardones tendrá lugar en Narón el próximo 10 de octubre –a partir de las 19.00 horas–, en una localización aún por concretar.

Estos reconocimientos, apuntó la entidad, buscan poner en valor “el trabajos de quienes impulsan el desarrollo económico y el tejido empresarial de la comarca”, además de ser una vía para dar a conocer proyectos locales y ampliar las redes de contactos de los participantes. Al igual que en anteriores ediciones, habrá dos categorías: Joven Empresario e Iniciativa Emprendedora, así como dos accésit a la Innovación y a la Responsabilidad Social Empresarial.

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta la medianoche del próximo 5 de octubre. Las bases y otros detalles se pueden encontrar en la web de AJE.