Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Abierta la presentación de candidaturas para los X Premios Ferrolterra Emprende de AJE

Los interesados podrán remitir sus candidaturas antes del 5 de octubre

Redacción
24/09/2025 05:00
Momento de la gala de entrega de los XIX Premios Ferrolterra Emprende
Momento de la gala de entrega de los XIX Premios Ferrolterra Emprende| D. Alexandre

La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Ferrolterra anunció ayer la apertura del plazo de presentación de candidaturas para la décima edición de sus Premios Emprende. En esta ocasión, la gala en la que se entregarán los galardones tendrá lugar en Narón el próximo 10 de octubre –a partir de las 19.00 horas–, en una localización aún por concretar.

Estos reconocimientos, apuntó la entidad, buscan poner en valor “el trabajos de quienes impulsan el desarrollo económico y el tejido empresarial de la comarca”, además de ser una vía para dar a conocer proyectos locales y ampliar las redes de contactos de los participantes. Al igual que en anteriores ediciones, habrá dos categorías: Joven Empresario e Iniciativa Emprendedora, así como dos accésit a la Innovación y a la Responsabilidad Social Empresarial.

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta la medianoche del próximo 5 de octubre. Las bases y otros detalles se pueden encontrar en la web de AJE.

Te puede interesar

El secuestro se produjo en la calle Fonte da Greza el pasado 11 de junio

Rescatada en buen estado la menor secuestrada por su padre en el barrio de Caranza
Redacción
Daniel López chef do Camiño do Inglés

O Camiño do Inglés cumple 15 años mañana ofreciendo sus tres menús al 50% durante 24 horas
Montse Fernández
El preparador Gus Piñón, dando instrucciones a los suyos

A Malata y un nuevo olor vintage
Miriam Tembrás
El local está ubicado en la calle Galiano

Se vende Casa Rivera, negocio histórico de Ferrol que aspira a ser un museo de la fiesta de Las Pepitas
Montse Fernández