El área municipal de Igualdade destina 60.000 euros a los talleres "Xuntas medramos"

Xuntas Medramos

La Concejalía de Igualdade, que dirige Elvira Miramontes, destinará cerca de 60.000 euros para los talleres de perspectiva de género "Xuntas Medramos", para la anualidad de 2026.

Precisamente este lunes se retomaban las diferentes propuestas del presente curso, con alternativas educativas, de ocio y salud que se celebrarán hasta el próximo mes de diciembre.

Este programa, se dirige a mujeres mayores de edad empadronadas en el Concello y que tiene como objetivo "permitir ás participantes adquirir comportamentos e habilidades, procedementos e destrezas que lles posibiliten reconstruír á súa propia realidade libre de sesgos sexistas, traballando dende a identidade e a autoestima, a autonomía persoal", indican desde el área de Muller.

Xuntas Medramos está dividido en dos bloques: obradoiros para el autocuidado, empoderamiento personal y disciplinas artísticas, con actividades orientadas a la práctica de diferentes disciplinas deportivas con integración transversal de la perspectiva de género, fomentando el autocuidado y el empoderamiento femenino, y un segundo bloque sobre alfabetización tecnológica, empoderamiento digital y desarrollo profesional, "co obxectivo de acadar a diminución da brecha de xénero nas novas tecnoloxías, desenvolvemento profesional e incorporación das mulleres ao mercado laboral", indican desde el Concello.

De este modo, el Ayuntamiento saca a licitación el contrato dividido en dos lotes: lote 1 sobre Autocuidado, empoderamiento persoal y disciplinas artísticas, al que se destinan 38.504,14 euros, y el lote 2 sobre Alfabetización tecnológica, empoderamiento digital y desarrollo profesional, en el que se invierten los 21.327,42 euros restantes.