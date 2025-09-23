Cuatro nuevas “jackets” parten de Navantia Fene rumbo al parque galo Dieppe Le Tréport

Las cimentaciones, a bordo del “Seaway Albatross”, frente al muelle de Curuxeiras | Emilio Cortizas

El tráfico de cimentaciones de eólica marina por las aguas de la ría, al igual que los cruceros, ya forman parte del día a día de los ferrolanos, pero no por ello resulta menos impresionante ver surcar las aguas una barcaza con varios de estos enormes elementos coronando su cubierta.

Así, los vecinos de Ferrol, Fene y Mugardos pudieron disfrutar este martes de un nuevo envío de cuatro “jackets” desde las instalaciones fenesas de Navantia para el parque eólico francés Dieppe Le Tréport, impulsado por el consorcio Mer Services.

Las torres, de 63 metros de altura, abandonaron el astillero, según el portal Vessel Finder, poco antes de las cinco de la mañana, si bien al mediodía aún eran visibles desde Curuxeiras. A bordo del buque de transporte de cargas pesadas semisumergible “Seaway Albatross” –un petrolero reconvertido en 2016 y adquirido por la compañía noruega homónima–, las cimentaciones pusieron rumbo al puerto galo de Cherburgo, donde llegarán el próximo jueves, día 25. Desde allí, se trasladarán al parque eólico, situado a unos 15 kilómetros mar adentro de la localidad de Treport y a 17 de Dieppe, en pleno Canal de la Mancha.

Tal y como señaló la compañía naval pública, el transporte de las “jackets” –que forman parte de un contrato de 62 unidades producidas en su totalidad en Fene– ha sido continuo desde el pasado mes de julio, dado el buen estado de la mar registrado a lo largo del verano.