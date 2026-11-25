La magistrada titular de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de A Coruña, en funciones de guardia, decretó este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre detenido el pasado lunes en la ciudad herculina acusado de perpetrar ese mismo día un atraco a mano armada en un supermercado de Pontedeume.

De ello informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, coincidiendo con la publicación por parte de la Guardia Civil de los primeros datos oficiales del caso. El encausado, detalló, es un vecino de Ferrol de 49 años que cuenta con antecedentes policiales por delitos de malos tratos, lesiones, hurtos, robos con violencia y de homicidio –si bien no se aclaró si consumado o en grado de tentativa–.

Detenido un atracador que asaltó un supermercado de Pontedeume armado con una escopeta de Caza Más información

Los hechos, relata la Benemérita, tuvieron lugar en torno a las dos de la tarde, cuando el individuo, armado con una escopeta de caza, entró en el supermercado Día de la avenida de Ferrol y, tras disparar al techo para intimidar a los presentes –una empleada y dos clientes–, se hizo con el contenido de la caja registradora, unos 200 euros. Tras ello, emprendió la huida en un turismo que había dejado estacionado en las inmediaciones del local.

Una vez informado del atraco, el equipo de Delitos contra el Patrimonio de la Policía Judicial se hizo cargo del caso, iniciando una investigación que logró dar con el vehículo empleado en el golpe –un BMW X3 de color negro–, que estaba aparcado en el barrio de Os Mallos de A Coruña. Unas dos horas después del robo, los agentes identificaron al hombre cuando se aproximaba al coche, procediendo a su detención y al registro de este último. En su interior, apuntó la Guardia Civil, se localizó la escopeta empleada en el crimen, numerosos cartuchos, un revólver de fogueo con munición, tres balanzas de precisión y una caja fuerte vacía.

El varón, junto a las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición judicial.