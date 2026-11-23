El hombre se dio a la fuga tras hacerse con la recaudación del establecimiento AEIG

Efectivos del servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil detuvieron esta tarde en la zona de A Sardiñeira, en A Coruña, a un individuo acusado de perpetrar un atraco a mano armada en un supermercado de Pontedeume. Según detalló hace escasos minutos el Instituto Armado, el asalto tuvo lugar en torno a las 14.10 horas en el establecimiento de la cadena Día situado en la avenida de Ferrol.

El hombre, armado con una escopeta de caza, supuestamente disparó al aire antes de llevarse el dinero que había en esos momentos en las cajas registradoras, unos 200 euros. Posteriormente, indica la Benemérita, el individuo logró darse a la fuga, sin registrarse heridos.

El ladrón, como se señaló, fue apresado poco después en A Coruña por efectivos de la Comandancia provincial y se cree que actuó solo. En cualquier caso, desde la Guardia Civil se incidió en que se trata de una investigación todavía abierta, por lo que la información trasladada tiene "carácter preliminar".