Se aplazan los conciertos de Pava y Estrogenuinas en Pontedeume hasta el sábado 30 de enero

Pava actuando en el Felicia Pop 2025 Daniel Alexandre

El ciclo de conciertos O Son dos Arrieiros tenía previstas este sábado 14 las actuaciones de Pava y Estrogenuinas en la sala Guión Clube de Pontedeume, que finalmente se aplazan hasta el sábado 30 de enero, ya en el próximo 2027.

Estas sesiones en directo sobre el escenario eumés son las únicas que incluye en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal la programación, una iniciativa de la promotora Dotbeat, que apoya la Xunta de Galicia a través de las subvenciones de Consellería de Cultura para propuestas musicales en espacios de titularidad privada.

Los proyectos que llegarán a Pontedeume, Pava y Estrogenuinas, tienen distintas procedencias: vienen desde A Coruña y Madrid, respectivamente, en el primer caso liderado por la escritora Lucía Aldao.