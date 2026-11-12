La sala Guión de Pontedeume cerrará con Leticia Rey y Tres Pesos el cartel de ‘Ducia e Pico’

Juan Arca, de Lontras; Aitana Cuétara, directora de Luneda; Jacobo Sutil, de la Agadic; y Martín Cal, de la Riquela Mónica Arcay Carro

El ciclo de conciertos ‘Ducia e Pico’, impulsado por Luneda Producións con el apoyo de la Xunta de Galicia, que ya trajo a La Room de Ferrol los conciertos de Djmil y Tangomango el pasado mes de octubre, se presentó este mismo jueves 12 en la sala Riquela de Santiago de Compostela. Entre las 20 propuestas musicales que incluye, que se reparten por ocho espacios de toda Galicia, desde junio de este año hasta mayo de 2027, destacan las dos últimas actuaciones por desarrollarse en el escenario de la Guión de Pontedeume: las de Leticia Rey y Tres Pesos.

La iniciativa apuesta por proyectos emergentes, con una destacada presencia de propuestas lideradas por mujeres, que transitan además por muy distintos estilos, tal como constata la selección que despedirá el programa en la sala eumesa. Leticia Rey subirá al escenario de la Guión Clube el 24 de abril, mientras que Tres Pesos será la formación encargada de la despedida, el 22 de mayo.

La directora de Luneda Producións y promotora de ‘Ducia e Pico’ es la ferrolana Aitana Cuétara, que participó en el acto de presentación junto al director de la Axencia Galega das Industrias Culturais –Agadic–, Jacobo Sutil; el músico Juan Arca, integrante de una de las bandas que actuarán hoy mismo en la Pousada da Galiza Imaxinaria de Boiro, Lontras; y al responsable de la sala Riquela, Martín Cal.

Con esta iniciativa, la productora reafirma su compromiso con un modelo de programación basado en la proximidad, la diversidad artística y la colaboración entre los distintos agentes del sector, tratando de consolidar las salas como espacios fundamentales para la música en directo en Galicia.