Arrancan los tres días de un Samaín literario de miedo, ‘Pontedeume, Vila das Lendas’

La fiesta temática infantil tiene también su espacio este año en la nueva programación, concretamente el domingo Concello de Pontedeume

La programación de ‘Pontedeume, Vila das Lendas’, que estaba prevista para los últimos días de octubre y primero de noviembre, finalmente aplazada con motivo del luto por el accidente ferroviario de Toledo, se estrenará este viernes 6 con una andaina de Samaín. El festival incluirá encuentros con escritores y escritoras, presentaciones literarias, mesas de debate, rutas temáticas, representaciones escénicas, actividades para público familiar, talleres y narración oral, en muchos casos relacionándose directamente con historias y leyendas locales.

En sustitución del evento literario ‘Pontedeume, Vila do Libro’ nace esta iniciativa con un nuevo formato, con actividades para todos los públicos, en el que las letras y la tradición oral gallega se vuelven protagonistas, aprovechando la celebración del Samaín para recuperar leyendas, seres mitológicos y relatos que forman parte de la memoria colectiva.

Agenda

El recorrido que estrena las citas saldrá a las 18.30 horas de la biblioteca municipal y terminará en la Casa da Cultura, donde tendrá lugar la inauguración oficial, después de la ruta en la que se podrá ver a la Santa Compaña y otros personajes populares encarnados por miembros de la asociación cultural Orballo y el grupo de teatro del IES Breamo.

A continuación, el resto del día se dedicará al cine, empezando con una charla de las profesoras de la UDC Mercedes Durán y Adriana Navarro sobre la adaptación de una leyenda al séptimo arte en la biblioteca (19.00 horas). En este mismo espacio se proyectará la película infantil ‘Coco’ (20.00) y en la Casa da Cultura ‘El exorcista’, para público adulto. Además, el sector volverá a estar presente en el concierto de bandas sonoras de Charamela, el domingo a las 13.00, también en el antiguo convento, donde el fin de semana se expondrá ‘Entre lendas e sombras’.

La única cita en la Casa da Xuventude se celebrará este domingo (11.30), un taller infantil de marcapáginas de miedo a cargo de La Guagua, encargada un año más de la fiesta que tendrá lugar el domingo (de 17.30 a 20.00).

Entre las citas del sábado destacan el recorrido por el cementerio con la escritora Emma Pedreira ‘As horas mortas, en el que contará historias de las personas que allí descansan (17.00 horas, inscripciones en culturapontedeume@yahoo.es) y la ya tradicional Pasaxe do Medo en los jardines de Lombardero (de 20.00 a 22.00), así como el encuentro con el cocinero Antonio Díaz Calvo sobre las recetas de Samaín en la biblioteca (13.00), donde le dará el relevo Blanca Rodríguez para hablar de novela de fantasía (18.00). Además, en la Casa da Cultura, Antonio Manuel Fraga abordará el papel del género fantástico en el nacimiento de nuevos lectores.

La agenda con las actividades del domingo se puede descargar en pontedeume.gal/programacion-vilas-das-lendas.