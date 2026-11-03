Pontedeume, próxima parada de la exposición ‘Os nosos castelos’ que recorre Galicia

El Torreón de los Andrade forma parte del legado al que se atenderá durante la jornada de este martes 3 Jorge Meis

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas –CSIC– y la Xunta de Galicia inaugurarán en la Casa da Cultura de Pontedeume, a través del Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento –Iegps–, la exposición ‘Os nosos castelos: a pegada señorial dos Andrade’. Esta iniciativa forma parte de un proyecto de divulgación científica alrededor de los castillos de Galicia y las familias vinculadas a estos, y el encuentro, que se desarrollará este martes 3, a partir de las 17.30, incluirá una visita guiada a la muestra y una mesa redonda.

Con el antiguo convento de San Agustín como escenario, en la apertura de la exposición intervendrán el alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández Piñeiro; el director del Iegps, Pablo S. Otero Piñeyro Maseda; y el comisario de la exposición, Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, que es además profesor ad honorem del CSIC.

Después de la visita guiada, está previsto celebrar la entrega de premios del concurso escolar de dibujo ‘Os nosos castelos’, precediendo así a la mesa redonda final, que será moderada por el comisario y en la que participarán los especialistas Amparo Rubio Martínez, Fernando Dopico Blanco, Miguel García-Fernández y Carlos de Castro Álvarez.

Exposición

A través de una quincena de paneles, la muestra ‘Os nosos castelos: a pegada señorial dos Andrade’ acerca al visitante a distintas manifestaciones de la importancia histórica y patrimonial de este linaje, prestando particular atención al territorio de Pontedeume y a su entorno.

Esta exposición parte de los propios orígenes por los que, ya en el siglo XII, se encuentran registros de esta familia nobiliaria en la documentación de monasterios como los de Monfero y Caaveiro, a pesar de que pasarían décadas antes de aparecer el título de señores de la Casa de Andrade.

Entre los distintos contenidos que se incluyen figuran elementos arquitectónicos y su evolución, las redes familiares y su presencia en la documentación histórica, así como el legado cultural que dejó este linaje y sus fortalezas a lo largo de los tiempos, tal como se constata en libros y leyendas, entre otros.

La propuesta estará disponible en las instalaciones municipales hasta el 15 de noviembre y el público interesado podrá acceder con entrada libre.