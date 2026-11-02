El eumés Antonio Fraga gana el premio juvenil Raíña Lupa con 'Canguros de Marcory'

Antonio Fraga Archivo

La XX edición del Premio Raíña Lupa de Literatura Infantil e Xuvenil ya tiene ganadores. En la categoría Infantil, el galardón recayó en la autora Pilar Ortega por la obra ‘A bruja Maruxa que non aturuxa”, mientras que en la modalidad Xuvenil el ganador fue el escritor natural de Pontedeume Antonio Manuel Fraga con la obra “Canguros de Marcory”.

No es la primera vez que el eumés resulta premiado por su obra, ya que cuenta, entre otros galardones, con los premios Merlín de Literatura infantil; Antón Risco de Literatura fantástica; Premio da crítica de Galicia de creación literaria, María Victoria Moreno de Literatura infantil, premio Jules Verne o Frei Martín Sarmiento, el pasado año, entre otros.

El jurado destacó de la propuesta Antonio Manuel Fraga su capacidad para acercar a los lectores “unha realidade pouco coñecida a través dunha viaxe de autocoñecemento entre amigos en Costa de Marfil”, subrayando además “a presenza da música como fío conductor entre o pasado, o presente e o futuro dos seus personaxes”.

En cuanto a la viguesa Pilar Ortega, se valoró que que se trata de una historia divertida con una trama muy bien construida entre la realidad y la fantasía. El fallo puso en valor la reinterpretación atractiva de las tradiciones, de la música popular y de la tradición oral gallega, así como su voz narrativa creíble y una protagonista que rompe con convenciones sociales.

Esta vigésima edición del certamen registró un récord de participación con 84 obras recibidas, casi el doble que en la anterior convocatoria, en la que se habían presentado 49 originales. Cada una de las categorías cuenta con una dotación económica de 6.500 euros.

El jurado encargado del fallo estuvo formado por Antía Yáñez (ganadora de la pasada edición), Quique Mauricio, Montse Pena, Anxo Fariña e Ivana Gómez.