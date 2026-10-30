Se aplaza la celebración del Samaín de 'Pontedeume, Vila das Lendas'

Un Samaín en Pontedeume Cedida

El Concello eumés anuncia nuevas fechas para el festival literario con el que tenía previsto celebrar el Samaín, bajo el título de 'Pontedeume, Vila das Lendas', recogiendo así el testigo de 'Vila do Libro'. Este evento se aplazará para los días 6, 7 y 8 de noviembre, como muestra de respeto a las víctimas del accidente ferroviario de Toledo y sus familias.

Asimismo, desde el gobierno municipal comunican que próximamente se harán eco de todos los detalles del calendario y horarios de las actividades programadas.