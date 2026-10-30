La oficina de Turismo de Pontedeume se trasladará al concello por las obras en el Torreón dos Andrade

El Ayuntamiento de Pontedeume anunció el inicio de las obras de rehabilitación del Torreón dos Andrade, “un dos elementos máis emblemáticos do noso patrimonio histórico”, remarca el ejecutivo que dirige Bernardo Fernández.

Con motivo de esta intervención, que se financiará a través de los fondos del programa del 2% Cultural, se ha restringido el acceso a las plantas superiores del inmueble, en donde se llevarán a cabo las tareas de recuperación, conservación y puesta en valor.

Rehabilitación integral del Torreón dos Andrade de Pontedeume tras décadas de intervenciones parciales Más información

Desde el gobierno eumés anuncian, asimismo, que en la semana del 9 de noviembre la oficina de Turismo se trasladará a las dependencias de la casa consistorial, “onde continuará atendendo ás persoas visitantes durante as obras”, indica el Concello, que agradece a los vecinos y vecinas la comprensión ante las posibles molestias que pueda ocasionar la actuación.