La Xunta libera en las Fragas do Eume dos aves recuperadas en el Centro da Fauna Silvestre

La representante del ejecutivo autonómico en Ferrol, durante el acto Cedida

La Xunta de Galicia continuó este jueves con sus iniciativas para conservar y proteger la vida salvaje de los bosques. Concretamente, su delegada en Ferrol, Martina Aneiros, asistió a la liberación de aves que tuvo lugar en las Fragas do Eume.

Los ejemplares, atendidos en el Centro de Recuperación da Fauna Silvestre del ejecutivo autonómico, en el municipio coruñés de Oleiros, fueron una lechuza y un milano .

Además de Aneiros, al acto también acudieron la directora territorial da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, Pilar Arias, y técnicos del departamento.

Allí, la representante del ejecutivo liderado por Alfonso Rueda destacó la labor que desempeñan esta clase de centros y su papel a la hora de atender, recuperar y reintroducir en la naturaleza diferentes tipos de especies animales, que reciben asistencia veterinaria y cuidados especializados en las instalaciones del centro.

Según el gobierno autónomico, las dependencias ubicadas en Oleiros registraron un total de 1.528 animales vivos ingresados en lo que va de año, de los cuales más del 52% se han podido recuperar. Actualmente, el departamento cuenta con un centenar de gaviotas y 20 ejemplares de distintas especies.

Finalmente, Martina Aneiros aprovechó la ocasión para recordar a la ciudadanía que en caso de encontrar a un animal herido, no debe manipularse. Ante estas situaciones, lo recomendable es avisar al 112 o a los agentes medioambientales.