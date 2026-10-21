Solicitan al alcalde de Pontedeume que “valore” su renuncia tras la sentencia firme por agresión

Bernardo Fernández en un acto público AEIG

La Audiencia Provincial de A Coruña ratificó hace unos días la condena del alcalde de Pontedeume y secretario provincial A Coruña, Bernardo Fernández, por un delito leve de lesiones a una vecina durante una discusión. Cabe recordar que los hechos se remontan a septiembre de 2023, cuando una hostelera le reprochó al regidor que no le concediera la licencia para poner una barra en el exterior durante las Festas das Peras. Fue en ese momento cuando, según la sentencia, el regidor empujó a la vecina para apartarla. Interpuso una denuncia en septiembre ante la Guardia Civil y en diciembre de 2024 fue condenado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Betanzos a una pena de multa de 180 euros y una indemnización de otros 100.

Ahora, tras conocer la condena firme por parte de la Audiencia Provincial, desde el Bloque Nacionalista Galego inciden en que “os cargos públicos deben ser un referente de exemplaridade”, por lo que emplazan a Fernández Piñeiro a “valorar por responsabilidade a súa renuncia”.

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La formación anuncia que trasladará una pregunta al pleno para que el ejecutivo local, en su conjunto, responda sobre su postura al respecto de la sentencia.