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Diario de Ferrol

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Feminismo en Pontedeume

Ana Romaní e Emma Pedreira visitan Pontedeume para falar do legado de Begoña Caamaño

O encontro, arredor da autora homenaxeada nas Letras Galegas 2026, desenvolverase na Casa da Cultura este xoves 22

Redacción Ferrol
21/10/2026 18:27
Begoña Caamaño levaba o feminismo á práctica en todos os ámbitos: nas rúas, coma neste 8M, e tamén nas súas letras
Begoña Caamaño levaba o feminismo á práctica en todos os ámbitos: nas rúas, coma neste 8M, e tamén nas súas letras
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O Ateneo Fernán Martís convida a Pontedeume ás escritoras Emma Pedreira, filóloga, e Ana Romaní, xornalista que foi nomeada académica da RAG no 2019, para falar do legado que deixou a autora homenaxeada nas Letras Galegas deste 2026, Begoña Caamaño. Esta xuntanza celebrarase este xoves 22, a partir das 19.30 horas, na Casa da Cultura eumesa.

Dúas voces comprometidas co feminismo, do mesmo xeito que a escritora e xornalista viguesa, serán as protagonistas deste encontro no que se atenderá particularmente á apropiación cultural que desenvolveu Begoña Caamaño.

Na súa obra literaria, representada polas súas dúas novelas publicadas ‘Circe ou o pracer do azul’ e ‘Morgana en Esmelle’, puxo voz ás mulleres que xa aparecían nos relatos clásicos como meras figurantes ou personaxes perversas. Así, os nomes de Circe, Morgana e Penélope vense reinterpretados nun papel protagonista.

Esta proposta cultural conta coa colaboración do Concello de Pontedeume e a Deputación da Coruña.

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