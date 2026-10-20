Montajes Fertri modernizó su capacidad productiva con una aportación de la Consellería do Medio Rural

Momento de la visita de Aneiros a las instalaciones de la firma Cedida

La empresa Montajes Fertri, dedicada a la fabricación de estructuras metálicas de invernaderos, acaba de modernizar y ampliar su capacidad productiva gracias a una aportación de la Xunta.

Con el objetivo de conocer estas inversiones, se desplazó hasta el polígono industrial de Vidreiro la delegada territorial del gobierno gallego en Ferrol, Martina Aneiros, que conoció en primera persona el destino de los fondos procedentes de la Consellería do Medio Rural para proyectos y actividades no agrícolas.

Así las cosas, la firma adquirió maquinaria de última generación que le ayudó a mejorar su eficiencia energética y la calidad de sus productos. Se trata de una curvadora, un robot de soldadura y una carretilla de carga lateral “coas que poderán fabricar estruturas de maior envergadura, liberar máis espazo e eliminar os fumes de soldadura e combustión do interior da nave”, exponen desde la Delegación territorial.

Aneiros ensalzó la trayectoria de la empresa eumesa, que comenzó en la década de los 70 con sus primeros invernaderos tipo túnel y que desde 2003 opera en mercados internacionales, con presencia en más de 20 países distintos. Cabe señalar que esta línea de ayudas contó este año con una inversión de 2,7 millones de euros, cofinanciados con el Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feder)