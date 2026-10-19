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Pontedeume

Pontedeume exige “medidas urxentes” tras no poder subir al bus una decena de personas

El Concello advierte de que esta situación es habitual y afecta a estudiantes y trabajadores

Redacción Ferrol
19/10/2026 21:04
Usuarios en la parada de bus de Pontedeume
Usuarios en la parada de bus de Pontedeume
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El Concello de Pontedeume vuelve a denunciar las deficiencias del transporte público. Lo hace después de que el pasado domingo, un total de diez personas “quedasen tiradas” en la villa al no poder subir al autobús de las 17.35 horas con destino a Santiago de Compostela. El motivo, expone el Consistorio, es que el vehículo “chegou completo e o seguinte apenas dispoñía de tres prazas libres”

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El ejecutivo eumés señala que se trata de una problemática que sucede “a diario” y a la que la Xunta sigue “sen responder de forma efectiva” tras cinco años de peticiones al respecto. Esta situación, incide el Ayuntamiento, afecta a miles de vecinos de las comarcas limítrofes, especialmente a los estudiantes y trabajadores. “Somos moitos os concellos que levamos anos esixindo á Xunta de Galicia a adopción de medidas urxentes para garantir un transporte público digno, eficiente e adaptado ás necesidades da cidadanía”, remarca el gobierno que dirige Bernardo Fernández, poniendo el foco en que “estamos a falar dun servizo que, antes da adxudicación dos novos contratos, funcionaba correctamente.

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