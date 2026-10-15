El físico pontés Senén Barro presenta en Pontedeume ‘Poden pensar as máquinas?’

Senén Barro es experto en inteligencia artificial Ramón Vaamonde

El Ateneo Fernán Martís organiza este jueves 15, a las 19.30 horas en la Casa da Cultura de Pontedeume, la presentación del libro titulado ‘Poden pensar as máquinas’, firmado por el físico y profesor Senén Barro, que dirige el Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes de la Universidade de Santiago de Compostela. En este encuentro, que cuenta con la colaboración del Concello y de la Diputación, se responderán numerosas preguntas de las que suscita la irrupción de la Inteligencia Artificial en la vida cotidiana.

Actualmente, la IA está muy presente en el panorama mediático, en el debate social y en múltiples encuentros divulgativos en los que se evidencian las dudas surgidas a raíz de esta tecnología. Entre otros ejemplos, a esta se le llega a atribuir desde la capacidad de sustituir a los seres humanos en sus trabajos hasta la de hacer más llevaderas sus tareas, sospechando incluso si podría dominar en un futuro nuestras vidas.

‘Poden pensar as máquinas’, una obra publicada a principios de año con Alvarellos Editora, sirve al lector de introducción en este universo que, aunque tiene décadas de historia, es de reciente creación. Así, Senén Barro celebra el hecho de que surjan todas esas cuestiones alrededor de la inteligencia artificial, sosteniendo que “aunque las máquinas nos den cada día más y mejores respuestas, las preguntas, especialmente las más trascendentales, siguen siendo nuestras”.

Autoría

El doctor en Física y catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial Senén Barro es natural de As Pontes, miembro de la Real Academia Galega de Ciencias y en 2020 ganó el Premio Nacional de Informática José García Santesmases. Esta publicación se suma a sus más de 800 artículos científicos y de opinión publicados.