Xunta y Cofradía de Pontedeume estudian nuevas vías de colaboración técnica y económica

Reunión entre la Xunta y el pósito eumés Cedida

Representantes de la Xunta y del pósito de Pontedeume analizaron en una reunión mantenida ayer en Santiago las diferentes medidas y líneas de apoyo que la Consellería do Mar tiene al servicio del sector incidiendo en la voluntad común de continuar evaluando de forma conjunta nuevas vías de colaboración técnica y económica qué contribuyan a consolidar la sostenibilidad biológica y la viabilidad de los bancos marisqueros locales.

En el encuentro tomaron parte el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, y la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez Suárez, con el objetivo de analizar de forma conjunta el estado de los recursos marisqueros y coordinar líneas de acción compartidas.

Ambas partes pusieron en valor la interlocución constante y el trabajo coordinado que mantienen la Xunta y el pósito para buscar soluciones como el convenio de restauración y recuperación de los hábitats marisqueros, dotado de 398.531 euros.

Por su parte, la agrupación de marisqueo a flote presentará en las próximas semanas nuevas medidas complementarias de regeneración de las zonas productivas.