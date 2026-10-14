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Pontedeume

Xunta y Cofradía de Pontedeume estudian nuevas vías de colaboración técnica y económica

La agrupación de marisqueo a flote presentará en las próximas semanas nuevas medidas complementarias de regeneración de las zonas productivas

Redacción Ferrol
14/10/2026 22:42
xunta y cofradía pontedeume
Reunión entre la Xunta y el pósito eumés
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Representantes de la Xunta y del pósito de Pontedeume analizaron en una reunión mantenida ayer en Santiago las diferentes medidas y líneas de apoyo que la Consellería do Mar tiene al servicio del sector incidiendo en la voluntad común de continuar evaluando de forma conjunta nuevas vías de colaboración técnica y económica qué contribuyan a consolidar la sostenibilidad biológica y la viabilidad de los bancos marisqueros locales.

En el encuentro tomaron parte el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, y la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez Suárez, con el objetivo de analizar de forma conjunta el estado de los recursos marisqueros y coordinar líneas de acción compartidas.

Ambas partes pusieron en valor la interlocución constante y el trabajo coordinado que mantienen la Xunta y el pósito para buscar soluciones como el convenio de restauración y recuperación de los hábitats marisqueros, dotado de 398.531 euros.

Por su parte, la agrupación de marisqueo a flote presentará en las próximas semanas nuevas medidas complementarias de regeneración de las zonas productivas.

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